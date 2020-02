Il Bisceglie Calcio chiude il tour de force sul difficile campo della Ternana

Terzo impegno in sette giorni per il Bisceglie Calcio che chiude il proprio tour de force con la trasferta sul campo della Ternana, in programma domani alle ore 17.30, valevole per il ventinovesimo turno del campionato di Serie C.

Si affrontano due squadre in grande difficoltà con un rendimento tra i peggiori del girone. Nelle ultime cinque giornate, infatti, la Ternana ha raccolto tre punti ed il Bisceglie appena due come il Rende. Soltanto il Rieti ha fatto peggio con un solo pareggio conquistato. Nonostante il momento d’appannamento gli umbri occupano, comunque, la quinta posizione della graduatoria con 50 punti ma hanno definitivamente abbandonato le velleità di promozione diretta visto il cospicuo distacco dalla capolista Reggina. A parziale giustificazione del rallentamento avuto dagli umbri va considerato il difficile calendario che gli uomini di mister Gallo hanno dovuto fronteggiare nell’ultimo periodo nel quale hanno affrontato Reggina, Catania ed, infine, il Bari contro il quale hanno pareggiato per 2-2 nel turno infrasettimanale.

La rosa della Ternana è certamente una delle più attrezzate della categoria, tanto da essere annoverata ad inizio stagione come una delle principali candidate al salto in Serie B assieme a Reggina e Bari, e può contare, oltre che sul grande ex Partipilo, su calciatori molto esperti in ogni zona del campo, con presenze anche nella massima serie, come Diakité, Marilungo, Suagher e Defendi, anche se questi ultimi due saranno assenti per infortunio assieme allo squalificato Bergamelli.

In casa nerazzurra le tre sconfitte consecutive hanno acuito una situazione di classifica già difficile e fatto emergere la sfiducia dei tifosi nei confronti della squadra, capace di fare bottino pieno in appena tre delle ventotto partite di campionato fin qui disputate, tra l’altro di queste solo una è arrivata tra le mura amiche. Nelle ultime ore, inoltre, è tornato a parlare il patron Nicola Canonico il quale ha ribadito la volontà di lasciare il club a fine stagione (leggi qui). Mister Mancini non potrà sedersi sulla panchina stellata domani pomeriggio poiché è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo al pari di Diallo. Restano anche da valutare le condizioni di coloro che non hanno preso parte alla sfida di mercoledì sera contro la Viterbese. La gara d’andata, disputatasi al “Ventura” lo scorso 20 ottobre, quando sulla panchina stellata sedeva Pochesci, vide prevalere di misura gli umbri grazie ad una rete di Celli.

La partita fra Ternana e Bisceglie sarà diretta da Marco Acanfora di Castellammare di Stabia coadiuvato da Stefano Lenza di Firenze e Francesco Santi di Prato. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

