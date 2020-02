Il Bisceglie Calcio attende l’Avellino e cede Zigrossi al Fano

Una sfida da dentro o fuori, quasi un’ultima spiaggia per evitare i play-out per il Bisceglie Calcio che, domani alle ore 15, riceve al “Ventura” l’Avellino nel ventiquattresimo appuntamento del campionato di Serie C.

Un match cruciale per i nerazzurri visti gli undici punti di ritardo in classifica dai campani, attualmente al quindicesimo posto in graduatoria e prima formazione ad evitare le sabbie mobili degli spareggi se il torneo terminasse oggi. Mister Mancini per la delicata gara non potrà contare sul malgascio Rafetraniaina, squalificato per un turno dopo il rosso rimediato domenica scorsa nella trasferta di Potenza, e su Diallo, il cui ricorso proposto dalla società stellata contro la squalifica di tre giornate, rimediata dopo la sfida contro la Reggina, è stato respinto dalla Corte Sportiva d’appello nazionale. Subito a disposizione invece l’ultimo arrivato in casa nerazzurra, il giovane difensore Joao Silva prelevato dal Trapani nella giornata di mercoledì (leggi qui). La sessione di mercato dei biscegliesi si è, infine, conclusa con la cessione del centrale difensivo Valerio Zigrossi che si è trasferito al Fano, come comunicato sui propri canali ufficiali dalla società marchigiana, proprio negli ultimi istanti della campagna invernale dei trasferimenti, terminata ieri sera, 31 gennaio, alle ore 20.

Ebagua e compagni sperano di replicare la buonissima prestazione della gara d’andata, giocatasi lo scorso 22 settembre, che permise al Bisceglie di espugnare il “Partenio” con il punteggio di 0-1 grazie ad un gol di Gatto, ma l’Avellino è molto diverso da quello affrontato un girone fa. In primis gli irpini hanno cambiato guida tecnica affidandosi all’esperto Ezio Capuano, domani assente per squalifica, in luogo di Giovanni Ignoffo e l’avvento del nuovo allenatore ha permesso ai campani di allontanarsi dalla zona più calda della classifica. Inoltre il miglioramento della complicata situazione societaria vissuta l’estate scorsa ha consentito agli irpini di investire nell’opera di rafforzamento della squadra, in questo mese di gennaio, con l’arrivo, tra gli altri, degli attaccanti Ferretti e Pozzebon.

Dirigerà l’incontro Alessandro Di Graci di Como coadiuvato dagli assistenti Nicola Mariottini di Arezzo e Davide Meocci di Siena. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

