Il bilancio attuale della campagna di solidarietà in favore del biscegliese Donato Ventura

Prosegue la campagna di sensibilizzazione lanciata da un concittadino 33enne, Donato Ventura, affetto da Distrofia Muscolare di Duchenne, una malattia genetica progressiva che non gli consente di muoversi agevolmente e per la quale necessita di un’auto particolare per uscire di casa per fare visite mediche indispensabili per la sua salute, ma anche per vedere gli amici.

Nel corso della serata del 4 agosto al Teatro mediterraneo, organizzata proprio in favore di Donato, stati raccolti complessivamente 2995 euro. Il totale raggiungo sinora è di 14000 euro, ma per l’acquisto dell’auto “con tetto rialzato, pedana elettrica e vari adattamenti”, come ci ha spiegato los stesso Donato, ne servono circa trentamila, “Mio padre è disoccupato e non posso permettermi di acquistare un’altra auto”, ha aggiunto.

Per donare un contributo è possibile utilizzare Facebook Pay in questo gruppo o versarlo sull’Iban IT28X0311141369000000000612

per contatti e informazioni:

https://www.facebook.com/Aiutiamo.Donato.Ventura/