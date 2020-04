Il 4 maggio comincia la Fase 2: Conte annuncia i dettagli del nuovo decreto

“So che molti di voi si aspettano un allentamento definitivo del lockdown, ma dobbiamo essere coscienti che la curva dei contagi può sempre risalire. Questo rischio c’è e perciò dobbiamo essere attenti”. Con queste parole il premier Giuseppe Conte ha rivelato i dettagli di quella che sarà la Fase 2, che comincerà il prossimo 4 maggio. Per gli spostamenti all’interno della propria regione rimarranno validi i motivi di preminente necessità (salute, lavoro) e per raggiungere famigliari che vivono in un altro Comune (ma rimangono vietati assembramenti, anche in famiglia). Gli spostamenti fuori regione rimangono vietati se non per i suddetti motivi di preminente necessità (è consentito il rientro al proprio domicilio). Rimane quindi obbligatoria l’autocertificazione. Vietati gli assembramenti in luoghi privati e pubblici: quindi riapriranno i parchi, ma i Sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree laddove le norme non potranno essere rispettate. Sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro.

Dal 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali (possibilmente all’aperto) ma solo alla presenza degli stretti famigliari (non più di 15 persone). In attesa della riapertura completa al pubblico di bar e ristoranti, attualmente fissata per l’1 giugno, viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Dal 4 maggio riaprono anche manifattura, costruzioni e vendita all’ingrosso. Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio. Su richiesta del Comitato tecnico scientifico si è ritenuto infatti di programmare step di riapertura di 14 giorni per verificare gli effetti di ogni riapertura sulla curva del contagio. Il 18 maggio riaprono musei, mostre e biblioteche. Parrucchieri, barbieri e centri estetici invece non apriranno prima dell’1 giugno. Sugli Esami di Stato, Conte ha dichiarato che “saranno consentiti in conferenza personale”. Ma le scuole riapriranno a settembre.

Conte ha inoltre annunciato un intervento per calmierare i prezzi delle mascherine (circa 0,50 euro per quelle chirurgiche) e un azzeramento dell’Iva su tali prodotti.