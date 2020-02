“I ragazzi nei libri”, al via il ciclo di incontri letterari di Abbraccio alla Vita

Primo incontro per la rassegna “I ragazzi nei libri“, una serie di incontri volti a fa avvicinare adolescenti e adulti al mondo della letteratura. La libreria Abbraccio alla vita, che aprirà le sue porte al pubblico nella serata di oggi, mercoledì 12 febbraio, si avvarrà della collaborazione della docente Grazia Amoruso. Tutti gli appuntamenti, che si svolgeranno a cadenza mensile, inizieranno alle ore 18.

Quattro i libri protagonisti della prima serata: “3000 modi per dire Ti amo“, di Marie-Aude Murail, “Quando eravamo in tre” di Aidan Chambers, “Cercando Alaska” di John Green e “The stone” di Guido Sgardoli. Quattro libri che parlano di ragazzi, della delicata transizione dalla sicurezza del mondo infantile a una fase densa di incognite quale è quella del mondo degli adulti. Passioni, aspettative, paure: la curiosità dei ragazzi che muovono i primi passi in un mondo nuovo è il pretesto, per organizzatori e pubblico, per esplorare la curiosità che spinge il lettore a cercare risposte nei libri.

«Non ci incontreremo», affermano gli organizzatori, «per dare risposte certe o stigmatizzare concetti, ma per porci domande costruttive e condivise. Parleremo di letteratura, ma anche di strategie di lettura, di impiego didattico dei libri, di tematiche importanti. I libri hanno salvato la nostra vita, noi siamo chiamati a “salvare la vita” dei nostri ragazzi, accompagnandoli nella lunga strada che li porterà a diventare giovani donne e giovani uomini consapevoli, anche grazie alle storie che incontreranno».