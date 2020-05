I ragazzi di Bisceglie Illuminata ripuliscono Prima e Seconda spiaggia

Nella giornata di venerdì 29 maggio si è tenuto il “pomeriggio ecologico” in spiaggia, organizzato dal movimento giovanile Bisceglie Illuminata. L’evento ha visto la pulizia della Prima e della Seconda spiaggia da scarti e rifiuti, ad opera di cittadini volenterosi. Il tutto divisi in piccoli gruppi muniti di mascherine e guanti, in modo da attuare le misure di distanziamento sociale al meglio.



“Una trentina di cittadini, con nostra sorpresa non solo giovani, hanno partecipato con grande piacere all’iniziativa: segno che la voglia di rendere la città migliore riesce a coinvolgere più fasce della popolazione”, spiegano gli organizzatori.



Il risultato è stata la raccolta di una decina di sacchi di rifiuti. “Ci auguriamo di vedere, le prossime volte, una sempre crescente affluenza di cittadini, ma al contempo un minore numero di sacchi di spazzatura riempiti. È importante che il rispetto dell’ambiente parta dal singolo, per avere poi un miglioramento nel complesso”, concludono gli attivisti.