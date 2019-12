I piccoli alunni del quarto circolo per Natale regalano emozioni e virtù / FOTO

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un resoconto redatto dalle docenti del quarto circolo didattico cittadino in seguito all’organizzazione delle iniziative natalizie della scuola.

“Maria Montessori scrisse: “il bambino è lo strumento di Dio per l’evoluzione dell’umanità,evidentemente la natura,tra le missioni che ha affidato al bambino ha incluso quella di spingere l’umanità adulta ad un livello superiore”.

Per fare questo, per spingerci a un livello superiore, dobbiamo prima prendere coscienza e consapevolezza del meraviglioso compito di EDUCARE (dal latino, EDUCERE = trarre fuori, tirar fuori o tirar fuori ciò che sta dentro) e le docenti del IV Circolo Cangelli Donatella, Lauro Felicia, Mastropasqua Mariateresa consapevoli di tale compito e supportate dal Dirigente Scolastico prof. ssa Francesca Castellini hanno realizzato, insieme ai propri alunni delle classi 4^ sezioni C/D plesso Sergio Cosmai, un progetto dal titolo

“A NATALE VI REGALIAMO: EMOZIONI E VIRTU” Mercoledì 18 Dicembre presso il teatro della chiesa San Silvestro, concesso gentilmente dal parroco Don Fabio gli alunni delle classi 4^ sezioni C/D con il loro entusiasmo, la loro carica, la loro voglia di vivere in un mondo migliore, governato da EMOZIONI e VIRTU’ hanno messo in scena uno spettacolo in cui i ruoli si sono invertiti, ovvero, i piccoli hanno dato agli adulti consigli e suggerimenti da seguire per imparare a sentire, a vivere le EMOZIONI, a fare delle VIRTU’ uno stile di vita, in modo da mettere i semi per una buona qualità della vita. E cosìquattro angioletti si sono materializzati e sono apparsi nella cameretta di tre fratellini che erano intenti a trovare risposte ai loro quesiti su cosa fare per diventare grandi nel modo giusto e su come sarà il loro futuro. E con l’aiuto di canzoni di grandi cantanti come Adriano Celentano, i Nomadi, Povia, Mengoni e altri, con conversazioni ed esempi di vita reale, gli angioletti hanno cercato di spiegare ai fratellini cosa sono e a cosa servono le VIRTU’ e, soprattutto, hanno cercato di far comprendere che VIRTU’ come la CARITA’, la SOBRIETA’, l’UMILTA’, la LEALTA’ educano, aiutano a crescere serenamente, a maturare, ad essere consapevoli. Le virtù generano felicità, autocontrollo, armonizzano tutte le potenzialità verso la ricerca del bene e si imparano mettendole in pratica giorno dopo giorno. Nell’educazione dei bambini è necessario sviluppare armonicamente le virtù fin dall’infanzia in modo tale che esse siano salde in futuro. I valori, le emozioni e le virtù sono fondamentali per la crescita dei bambini, servono a proteggerli da situazioni pericolose e a spingerli verso ciò che è realmente bene per loro. Aristotele diceva: “Educare la mente senzaeducare il cuore, non è affatto educare”. Prestiamo dunque particolare attenzione a ciò che seminiamo nei bambini perché quando piantiamo nei bambini dei semi accuratamente selezionati capaci di far germogliare atteggiamenti, convinzioni e valori che avranno come frutto degli individui che si impegnano nella vita, stiamo collaborando al processo di creare esseri umani evoluti che sono la radice di un mondo migliore”.