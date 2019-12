I Lions chiudono il 2019 espugnando il parquet di Formia

Si chiude con il sorriso il 2019 dei Lions Bisceglie che espugnano per 94-74 il parquet di Formia ed ottengono il terzo successo in trasferta della stagione nel campionato di Serie B di pallacanestro.

L’inizio di gara è caratterizzato dalla scarsa efficienza difensiva delle due formazioni e permette ad entrambe le squadre di trovare con estrema facilità la via del canestro. Alla prima sirena, infatti, il tabellone recita 25-25. Alla ripresa del gioco, però, Bisceglie alza improvvisamente la propria intensità difensiva e grazie alla tripla di Cantagalli ed alla realizzazione in contropiede di Maresca mette la freccia e si porta sul 30-37. I laziali accusano il colpo e non riescono a ricucire, anzi, subiscono il nuovo break dei Lions che, prima si portano sul +11 con capitan Chiriatti, ed infine chiudono il secondo quarto sul +14 grazie ad un tiro da tre di Rossi ed una fantastica difesa di squadra, capace di concedere solo tredici punti in dieci minuti ai padroni di casa.

Al rientro dall’intervallo lungo, Formia prova a rientrare in partita ma i Lions controllano senza difficoltà ed allungano fino a quando, negli ultimi due minuti del terzo quarto, piazzano l’allungo decisivo toccando il +30 sul 51-81 grazie a due triple consecutive del giovane Mazzarese, schierato in quintetto ed autore di una prestazione d’altissimo livello su entrambi i lati del campo con 10 punti realizzati. Nell’ultimo quarto di partita gli uomini di coach Marinelli gestiscono al meglio il cospicuo vantaggio e, nonostante il tentativo di Formia di limitare i danni, portano a casa due punti importanti per il prosieguo della stagione e si regalano un Natale sereno ed al quinto posto in classifica. Top scorer per i pugliesi, che portano in doppia cifra ben cinque giocatori, Dri con 17 punti realizzati seguito da Marini, ad un passo dalla doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi.

Nel prossimo turno, in programma il 5 gennaio dopo la pausa per le festività, Bisceglie, salita con la vittoria di ieri a quota 18 punti in classifica, ospiterà al PalaDolmen la Stella Azzurra Roma, reduce dal successo casalingo su Scauri per 67-58. (Foto: Sara Angiolino)

FORMIA-LIONS BISCEGLIE 74-94

FORMIA: Coronini 8, Cimminella 16, Longobardi 12, Botteghi 16, Porfido 5, Tibs 12, Papa 5, De Meo 0, Mannarelli 0, Massaro 0. N.e.: Gentili, Polidori. Allenatore: Fabio Lico.

LIONS BISCEGLIE: Rossi 13, Dri 17, Mazzarese 10, Drigo 12, Marini 15, Maresca 9, Cantagalli 8, Chiriatti 8, Zugno 2, Quarto di Palo 0. Allenatore: Gigi Marinelli.

ARBITRI: Marco Ragionieri di Bologna, Michele Meli di Ravenna

PARZIALI: 25-25; 38-52; 51-81

Note: uscito per cinque falli Longobardi, Mannarelli. Tiri da due: Formia 21/47, Lions Bisceglie 21/34. Tiri da tre: Formia 3/19, Lions Bisceglie 9/23. Tiri liberi: Formia 23/28, Lions Bisceglie 25/32. Rimbalzi: Formia 36, Lions Bisceglie 41. Assist: Formia 13, Lions Bisceglie 18.