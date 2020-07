I Lions Bisceglie ripartono dalla conferma di capitan Chiriatti

Nonostante le tante incertezze riguardo l’avvio della stagione 2020-2021, il campionato potrebbe partire il 18 ottobre, in casa Lions Bisceglie arriva la conferma da parte di Andrea Chiriatti.

Il capitano si accinge a indossare la casacca nerazzurra per la nona stagione. Reduce da un campionato in chiaroscuro, con una media di 3.8 punti Chiriatti afferma: “Non sono contento delle mie ultime prestazioni sul campo e voglio rifarmi. Spero che tutti i tifosi ci siano vicini e credano nel progetto. Avete la mia parola che quest’anno sarà una battaglia in ogni singola partita”.

Dopo la conferma di Chiriatti e del coach Marinelli per la prossima stagione, la squadra biscegliese comincia a prendere forma, grazie soprattutto al lavoro del direttore sportivo Sergio di Nardo, che ha sondato il mercato e ha tenuto sotto controllo la situazione senza sosta: “Siamo orgogliosi di poter annunciare la prosecuzione del rapporto con un giocatore di caratura – afferma Di Nardo – al quale siamo legati profondamente specie per la crescita tecnica, professionale e umana compiuta insieme a noi nel corso degli anni”.