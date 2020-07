I Lions Bisceglie acquistano il centro senegalese Seck

Si chiama Fadilou Seck, 23enne senegalese, ed è il primo acquisto dei Lions Bisceglie in vista della stagione 2020-21.

Giunto in Italia all’età di tre anni, Seck si è avvicinato al basket a 14 anni bruciando le tappe, visto che appena tre anni dopo esordiva in Serie A2 con Ravenna. Il neo acquisto biscegliese è subito entrato nel giro della Nazionale Under 20, maturando una importante esperienza in B nel 2017/18 con l’Olginate. Nella passata stagione il centro senegalese ha dato il suo contributo, sino alla sospensione per la pandemia, al primato di Ravenna nel girone Est di A2. Rimbalzista molto efficace su entrambi i lati del campo, Seck ha nel tiro dalla media distanza una delle sue armi offensive, oltre alla capacità di giocare il pick and roll garantendo profondità e all’abitudine ai ritmi alti.

“Sono felice di far parte di questo ambizioso progetto tecnico – dichiara Seck – e pronto a dare il massimo per una società storica del basket italiano. Non vedo l’ora di poter cominciare. Mi metterò al servizio di coach Marinelli e dei compagni”.

L’organico dei Lions, al momento, è composto ufficialmente dal nuovo innesto Seck e dai riconfermati Andrea Chiriatti (Leggi qui) ed Edoardo Maresca (Leggi qui). Ulteriori interventi sul mercato saranno annunciati nelle prossime ore per un roster.