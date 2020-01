I Lions battono Ruvo e consolidano il quarto posto

Seconda vittoria consecutiva per i Lions Bisceglie che si aggiudicano il derby contro Ruvo con il punteggio di 86-76 nel turno infrasettimanale valevole per la diciannovesima giornata del campionato Old Wild West serie B girone D e disputatosi sul neutro del “Palapoli” di Molfetta.

Nerazzurri costretti a rincorrere nel primo quarto concluso per 23-18 a favore dei padroni di casa. Nel secondo quarto, i biscegliesi hanno iniziato a carburare, arrivando all’intervallo lungo sotto di una lunghezza (41-40). Nella seconda parte del match, i Lions hanno preso il largo concludendo la terza frazione sul punteggio di 69-62 ed amministrando il punteggio nell’ultimo quarto vincendo la contesa per 86-76.

Protagonisti del match sono stati Drigo e Cantagalli artefici di 16 punti a testa. Sugli scudi anche Rossi artefice di 7 assist su 13 complessivi.

Con i due punti conquistati, i ragazzi di Marinelli si portano a quota 26 punti in graduatoria consolidando la quarta posizione.

Nel prossimo turno, in programma domenica 2 febbraio, i Lions ospiteranno al “Paladolmen” la vice capolista Virtus Arechi Salerno che ha conquistato il derby campano contro Avellino per 92-58.

