I Figli di Nessuno: “A maggio adottati ben 30 cani, nel tempo mai aiuti da Amministrazioni comunali”

Per molti il lockdown è equivalso ad un periodo di stop forzato, dove giustamente rimanere in casa, ma senza prendere troppe iniziative a livello personale. Questo di certo non ha riguardato l’associazione “I Figli di Nessuno” che nel solo mese di maggio ha provveduto a far adottare ben 30 cani.

L’associazione, nata nel 2015 e diventata Onlus dal 2017, è concentrata su un trio di donne intraprendenti e capaci, mosse da una smisurata passione verso gli amici a quattro zampe. Licia Russo è alla presidenza, con Daniela Pellegrini come vice presidente e Paola Camero che riveste il triplo ruolo di consigliere, tesoriere e segretaria.

“Il nostro è un lavoro minuzioso che ha l’unico fine”, dichiara Paola Camero, “di trovare una casa ed un padrone degni dei cani che abbiamo in gestione. Quando un privato intende adottare un cane, ci contatta attraverso la nostra pagina social o siti di riferimento e da quel momento parte un iter di verifica da parte nostra. Come primo passo inviamo all’interessato un questionario che ci faccia comprendere l’idoneità all’adozione. Se l’esito è positivo passiamo al colloquio diretto con l’interessato, se di zone diverse dalla nostra, geograficamente, lo si effettua con volontarie del posto. Se l’esito del colloquio risulta positivo, il cane viene vaccinato, dotato di microchip e documenti, prima dell’adozione”.

Un percorso importante e delicato dove anche l’animale viene preparato, “Importante in tale cammino”, continua Paola Camero, “è il supporto dell’associazione “Tra Naso e Coda”, presieduta da Luciano Di Clemente e composta da educatori cinofili, importanti nel percorso pre affidamento dei cani, che arrivano già preparati ad una vita domestica. Ci diamo un gran da fare, anche se negli anni gli organi preposti non ci hanno aiutati”.

“Dal 2015 ad oggi abbiamo tolto dalla strada circa 600 cani”, esordisce Licia Russo, “dove il 90% di essi sono stati curati dall’associazione I Figli di Nessuno, i restanti dal canile comunale. In caso contrario sarebbero finiti in cattive acque. Aver provveduto all’adozione di 30 cani nel solo mese di maggio ed in un periodo così particolare, dovuto all’emergenza sanitaria, da ancor più valore al lavoro che viene svolto quotidianamente da ognuno di noi”, afferma la presidente de “I Figli di Nessuno”, “ci preme ringraziare tutti i veterinari che ci danno una mano, la toelettatura gratuita realizzata da Robus della titolare Rosaria Maria Rana, ed il supporto di Mauro Pasquale, gestore del canile comunale. Un grazie lo rivolgiamo a tutti i cittadini, biscegliesi e non, che contribuiscono con delle donazioni a darci una grossa mano. Nel tempo ci siamo approcciati con le diverse Amministrazioni Comunali alla guida della città”, sottolinea Licia Russo, “ma dal punto di vista pratico non abbiamo mai avuto alcun riscontro ne aiuto, nonostante il grande lavoro svolto al servizio della comunità”.

Per tutti coloro che vogliano dare una mano all’Associazione “I Figli di Nessuno” è possibile effettuare la donazione del 5X1000 a: I Figli di Nessuno Onlus cf: 92072170720. In alternativa contattando la pagina Facebook: I Figli di Nessuno Onlus.