I Fattapposta entrano a casa degli spettatori con video dedicati all’arte della marionetta

«Se le famiglie non possono andare a teatro, sarà il teatro ad andare da loro»: è questo il motto de I Fattapposta, duo di artisti biscegliesi che hanno fatto dell’arte della marionetta la loro ragione di vita. In questo momento difficile per tutti i due artisti hanno deciso di dedicare le proprie giornate alla creazione di video grazie ai quali i più piccoli possono trascorrere il proprio tempo in maniera costruttiva.

A cadenza quasi giornaliera il duo, composto dai biscegliesi Davide Sciascia. artefice dei personaggi, e da Maria Cosmai, autrice delle storie da loro interpretate, pubblica brevi video sui loro profili social. Una forma di intrattenimento leggera, godibile, ma soprattutto intelligente, volta a stimolare la fantasia e la creatività dei piccoli spettatori. Ma I Fattapposta vanno oltre l’intrattenimento e propongono anche video “didattici”: sia tutorial nei quali spiegano ai bambini come fabbricare e dare vita alle proprie creazioni che rubriche di curiosità relative al vasto – e spesso trascurato – mondo delle marionette.

È possibile vedere le creazioni de I Fattapposta sulla loro pagina Facebook (clicca qui), sul loro sito (clicca qui) e sul canale Youtube dedicato (clicca qui)