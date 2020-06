Guida Blu, Legambiente assegna tre vele su cinque a Bisceglie

La Guida Blu 2020 di Legambiente aggiudica tre vele su cinque alle spiagge di Bisceglie. Il riconoscimento è destinato ai comprensori turistici e viene assegnato in base ad un centinaio di parametri, innanzitutto ambientali, ovvero la qualità delle acque certificata da Goletta Verde, ma anche, ad esempio, lo stato delle aree costiere, le politiche di tutela della biodiversità, la gestione dei rifiuti e l’utilizzo di energie rinnovabili. In base al soddisfacimento di questi parametri viene assegnato ad ogni località un punteggio da 1 a 100, poi sintetizzato nell’assegnazione delle vele.

La Guida Blu di Legambiente, inoltre, assegna a Bisceglie solo due petali su cinque, esplicitando così una valutazione non eccezionale riguardo lo “stato di conservazione del territorio e del paesaggio”. Sono invece tre (su cinque) le stelle assegnate per la “qualità dell’accoglienza e la sostenibilità turistica della località”. A Bisceglie sono stati inoltre assegnati i bollini dell’onda (riguardante la pulizia del mare e delle spiagge, la presenza di spiagge libere), del castello (che indica le località che offrono luoghi di interesse storico-culturale), della foglia (che contrassegna i Comuni che hanno promosso iniziative nel campo della gestione sostenibile), la certificazione per la presenza di servizi per disabili motori, di fondali interessanti per chi pratica l’attività subacquea e di servizi a terra. Non è stato invece assegnato il bollino che premia i Comuni che hanno adottato misure per ridurre la plastica monouso sul proprio territorio.