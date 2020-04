Gruppo docenti raccoglie fondi e dona test anticorpali all’ospedale di Bisceglie

Buone notizie per quel che riguarda la raccolta fondi in favore di presidi ospedalieri promossa da un gruppo di docenti coinvolti nel concorso Giovanni Paolo II.

La generosità di soci e insegnanti ha permesso di raccogliere 1810 euro, serviti per ordinare cinque scatole di test anticorpali. “I materiali saranno inviati la prossima settimana”, si legge nella nota, “dalla casa farmaceutica all’ospedale civile di Bisceglie. Questi doni sono stati fatti grazie alla adesione di docenti dei seguenti istituti: Dell’Aquila -Staffa e Ist. Giovanni XXIII di San Ferdinando, Ist. Garibaldi Leone di Trinitapoli e Ist. Giaquinto di Molfetta; è probabile che altri si aggiungeranno nei prossimi giorni”.

“Ringraziamo tutti i colleghi coinvolti che hanno preso a cuore l’iniziativa”, commenta il fondatore dell’Associazione, prof. Natalino Monopoli. “Un ringraziamento anche alle autorità civili e religiose che hanno accolto con favore questa iniziativa maturata in seno al progetto del Nono Riconoscimento che ha per tema il rispetto dei diritti umani. Il primo di questi diritti è proprio quello della salute e alla vita. Un ringraziamento speciale al dott. Tommaso Fontana per aver aiutato a dare corso alla finalità materiale della raccolta e al padre spirituale; don Giuseppe Abbascià, che ha unito il suo sostegno, la sua benedizione e preghiera perché possano portare un aiuto necessario alla prevenzione e contenimento della epidemia”.

La raccolta è ancora attiva. Le donazioni possono essere effettuate al seguente IBAN: IT83U0103041361000003106448, intestato a Associazione Giovanni Paolo II, indicando come causale donazione: acquisto materiale Covid-19. L’associazione Giovanni Paolo II assicurerà la massima trasparenza rispetto ai contributi, agli acquisti e alla consegna del materiale.

Inoltre il Comitato promotore del Centenario dalla nascita di Papa Wojtyla sta realizzando una piccola quantità di mascherine in stoffa per donarle a chi ne ha bisogno.