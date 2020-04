Gruppo “Bisceglie in Piazza”: “Nati per aiutare chi ne ha più bisogno. Occhio a chi specula”

“Il nostro gruppo è nato qualche settimana fa con il semplice scopo di aiutare, senza supporto di associazioni, fondazioni, partiti, sigle sindacali, comitati, quelle famiglie biscegliesi che più hanno bisogno di beni di primissima necessità“, queste le parole rilasciate a Bisceglie24 da Nicolò Silvestris, uno dei fondatori del gruppo Facebook “Bisceglie in Piazza”.

“Un aiuto a famiglie biscegliesi che versano in condizioni non solo di disagio economico, ma anche di mancanza di informazioni, di risposte, di sussidi da parte di alcun ente. Vogliamo solo, da privati e semplici cittadini, raccogliere generi alimentari per persone molto, molto bisognose in questo periodo di isolamento”, spiega Silvestris.

“Invitiamo i cittadini ad aderire e, liberamente, a seconda delle proprie volontà e possibilità, a donare”, sottolinea, “Ma occhio a chi entra nel gruppo e specula, come è già avvenuto: ribadiamo che alle nostra spelle non vi sono associazioni o fondazioni o sigle politiche. Noi raccogliamo come cittadini e da cittadini e doniamo a chi necessita di pane, pasta, olio, biscotti, latte e così via. Ed è tutto ampiamente dimostrabile. Tutto trasparente. La forza del gruppo è quella del singolo cittadino volenteroso e generoso. Si è infiltrato giorni fa nel gruppo un responsabile di un’associazione biscegliese che ha così convogliato alcune donazioni alla sua realtà. Sia chiaro: è nobile il suo operato, ma lo faccia utilizzando i suoi canali“.