Gru cede durante lavori di messa in sicurezza in largo Misericordia

La gru di un autocarro, impiegato in alcuni lavori di ristrutturazione in largo Misericordia, è stata oggetto di un cedimento, cadendo al suolo tra due edifici. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 11 di venerdì 17 luglio. Il mezzo, che stava intervenendo per lavori di messa in sicurezza di uno stabile della zona, secondo il titolare della ditta, potrebbe essere stato interessato da un guasto di tipo meccanico o da un problema elettrico. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli operai della ditta.

La strada, già chiusa al traffico per via dei lavori, rimarrà tale fino a quando non si provvederà alla rimozione del mezzo.