Grave carenza di sangue, appello Avis Bisceglie ai cittadini

L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha radicalmente cambiate le abitudini dei cittadini, ed in alcuni casi creato problemi di tipo sanitario. Uno di queste è senza ombra di dubbia la grave carenza di sangue negli ospedali.

Un problema che l’Avis Bisceglie sta cercando di risolvere attraverso una comunicazione diretta con i propri tesserati, facendo capire che il periodo storico che stiamo vivendo non può portarci ad una regressione nel numero di donazioni.

La psicosi che si è venuta a creare, ha portato i nosocomi ad avere problemi di gestione dei pazienti derivanti da incidenti di tipo traumatico, ma anche i malati cronici. Un drastico calo delle donazioni che sta mettendo in ginocchio il comparto sanitario.

Avis Bisceglie informa che domenica 15 marzo il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie ospiterà una giornata di donazione dalle ore 8.30 alle 11.30. L’associazione presieduta dal Dott. Tommaso Fontana informa che, “attraverso le massime cariche associative, presenti domenica nel Centro, verranno eseguite tutte indicazioni che il Decreto del Governo ha indicato in materia di rispetto delle distanze tra donatori e verifica accurata prima della donazione. Tutte le norme saranno rispettate con il massimo rigore per far si che i cittadini possano donare in sicurezza e tranquillità”.