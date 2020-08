“Graduation Day” per laureati sessioni Covid, Doronzo (Anci): “Aderiscano i Comuni della Bat”

Restituire a tutti gli studenti e le studentesse che si sono laureati per via telematica a causa del coronavirus quel momento della proclamazione, carico di significato, che è stato loro negato per cause di forza maggiore. È questa l’idea dell’iniziativa “Smart Graduation Day”, proposta dal vice sindaco di Campi Salentina, Laura Palmariggi, e adesso estesa su scala ragionale a tutti i Comuni della Puglia, grazie alla preziosa collaborazione con Anci Puglia. Carmine Doronzo, vice Presidente Anci Puglia, invita quindi i Comuni della Bat ad aderire all’iniziativa attraverso l’apposito form (DISPONIBILE QUI). “Spero che tutti i Comuni, che in queste ore stanno ricevendo l’opportuna documentazione a firma del presidente Vitto e del delegato all’istruzione Baldassarre, vogliano accogliere positivamente questa simbolica ma importante iniziativa che possa rimettere al centro dell’attenzione pubblica il ruolo degli studenti nello sviluppo della nostra Regione”, spiega Doronzo.

L’idea è quindi quella di un “Graduation Day” a cui far partecipare i laureati delle sessioni “Covid19”, residenti nei Comuni della Puglia, indipendentemente dal fatto che questi abbiano discusso la tesi negli atenei pugliesi o in quelli di altre regioni. Nel corso di questa cerimonia, da svolgersi in municipio o in piazza, il Sindaco (o suo delegato) consegnerà a ciascuno dei laureati presenti un Premio simbolico. L’Anci sta, pertanto, firmando un protocollo d’intesa con la Regione Puglia che, a tal fine, si farà carico dei costi di eventuali premi simbolici da distribuire durante le celebrazioni. Ai Sindaci (o delegati) competerà invece il coordinamento dell’iniziativa a livello locale, curando l’organizzazione del piccolo evento di cerimonia che, presumibilmente, si svolgerà nella prima settimana di settembre 2020.