Gli auguri di serene festività e i ringraziamenti della Compagnia Dialettale alla città / FOTO

Annuale scambio di auguri natalizi per la Compagnia Dialettale Bisceglie presieduta da Vincenzo Lopopolo. Dopo il successo e il tutto esaurito per tutte le cinque serate di “Andrà… ce vù tagghiò, pe re pezzoche te sia acchecchiò” al Teatro Politema Italia di Bisceglie, gli attori della compagnia si sono ritrovati per fare il punto sulla commedia 2019, riuscitissima e frutto di un intenso lavoro di prove e labor limae per regalare al pubblico due ore di spensieratezza e di cultura, e per, tramite Bisceglie24, rivolgere gli auguri di serene festività ai biscegliesi.

Apposta sulla parete della sede della Compagnia il manifesto celebrativo della commedia n. 28 in 34 anni di attività del sodalizio artistico-culturale dal regista Uccio Carelli e dall’autore dei testi Pino Tatoli.

“Scrivere ininterrottamente dal 2002 ad oggi”, ci spiega Tatoli, “è faticoso, richiede originalità, inventiva e creatività, ma è appagante. Siamo consapevoli che la Compagnia scriva, anno dopo anno, un piccolo capitolo della storia, delle tradizioni, del patrimonio immateriale della città di Bisceglie. Sono già all’opera per la commedia 2020”.

“Grazie alla stampa locale, a quanti hanno assistito ai cinque spettacoli, ai tecnici audio-video-luci e a voi tutti”, ha affermato Lopopolo rivolgendosi agli interpreti della commedia del 2019, “Abbiamo vissuto un’altra bella e soddisfacente esperienza. Ora diamo appuntamento alla città al 17 gennaio quando saremo coinvolti nella giornata nazionale del dialetto”.

“E’ stata una commedia per molti diversa dalle precedenti, con una nuova scenografia, con molto spazio all’improvvisazione, quella ben realizzata, ben strutturata e in grado di divertire ancora di più”, ha sottolineato Carelli, “Il pubblico ha dato e continua a darci risposte positive e gratificazione in termini di apprezzamento e affetto. Davvero grazie e serene festività a tutti”.

Presenti per lo scambio di auguri anche tutti gli altri interpreti della commedia: Francesco Di Bitetto, Francesco Mastrodonato, Mariangela Di Benedetto, Maristella Lupone, Carlo Monopoli, Raffaella Montini, Francesco Carriera, Nicola Ambrosino, Simona Lopopolo, Antonella Di Chiano, Pino Catino e Sabrina Di Bitetto.