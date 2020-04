Gli auguri di buona Pasqua del personale sanitario di Bisceglie ripresi dal Corriere della Sera

“Gli auguri di buona Pasqua arrivano anche dal personale sanitario che è sempre in prima linea per assistere i malati di coronavirus”, il Corriere della Sera, quotidiano più letto del Paese, ha ripreso sui suoi canali social uno scatto e un pensiero postato su nursetimes.it, periodico del mondo degli operatori sanitari, in cui operatori sanitari dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie augurano buona Pasqua ai lettori e al Paese intero.

“In questo scatto”, scrivono dal Corsera, “ecco gli operatori dell’unità di Malattie Infettive Covid-19 di Bisceglie, in Puglia. (📸 Instagram: @nursetimes.it)”.