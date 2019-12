Gli auguri del Sindaco Angarano alla Città: “Un pensiero speciale a chi soffre e a chi è in difficoltà”

Il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano ha inviato un messaggio di auguri per le festività natalizie rivolto a tutti i cittadini. Riportiamo, per intero, gli auguri del primo cittadino ai biscegliesi.

“Cari Concittadini, si sta per concludere un anno intenso, di grande impegno, contrassegnato da tante sfide accettate con coraggio e determinazione. Abbiamo prestato attenzione al presente, con concretezza, ma abbiamo soprattutto guardato al futuro, con visione strategica e lungimirante, anche a costo di scelte che potessero risultare impopolari. Perché riteniamo che il nostro compito non sia badare alle prossime scadenze elettorali ma essere attenti alle prossime generazioni”.

“Tra gli obiettivi più significativi di questo 2019 ci sono le opere sbloccate dopo molti anni, come i lavori sulla litoranea di ponente, all’ex cabina elettrica e al parcheggio in via La Marina, entrambe riconsegnate alla Città, all’area mercatale di via San Martino. Sono in corso gli interventi al teatro Garibaldi, alla biblioteca comunale e a “villa Angelica”. In tema ambientale, Bisceglie per la prima volta ha ricevuto il premio Comuni Ricicloni da Legambiente, la manutenzione del verde procede a ritmi serrati con le potature sia in centro che in periferia, molti alberi sono stati piantati in tutta la Città. Sul fronte della sicurezza, la videosorveglianza è stata più che raddoppiata e arriveranno ulteriori telecamere. E continuano i serrati controlli per fronteggiare l’abbandono illegale di rifiuti”.

“Il 2020 sarà l’anno della ‘raccolta’ dopo aver preparato il terreno e aver piantato tantissimi semi. Molte opere saranno completate. Inoltre, espletati i relativi iter burocratici, sarà anche l’anno dei lavori al campo di Salnitro, del rifacimento di molte strade e marciapiedi, della costruzione di nuovi loculi al cimitero, della realizzazione di una nuova, moderna e sicura pista ciclabile sul lungomare, dell’esecuzione di rilevanti interventi di efficientamento energetico e antincendio in diverse scuole, della prosecuzione dell’iter per l’ospedale del nord-barese. Sono in corso i campionamenti propedeutici al dragaggio del porto, altra opera strategica attesa da anni. E sarà un 2020 con importanti novità anche nel campo del sociale, con l’utilizzo della graduatoria, pubblicata dopo svariati anni, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

“Un ringraziamento per lo straordinario lavoro fatto lo rivolgiamo ai Dirigenti e ai Dipendenti Comunali, agli Assessori e ai Consiglieri comunali, a tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla Comunità”.

“L’augurio è che in ogni piazza, strada, vicolo e casa della nostra Città arrivi lo spirito del Natale, nella semplicità dei sentimenti più puri e sinceri. Lo spirito del Natale ci riporti al concetto di Umanità e ci induca ad essere ogni giorno costruttori di Pace attraverso i buoni esempi, il rispetto, il dialogo e la gentilezza, che vincono sulla violenza, sull’odio dilagante e sull’indifferenza”.

“Un abbraccio corale a tutta la Comunità, con un pensiero speciale a chi soffre e a chi è in difficoltà”.