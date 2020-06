Giovani, tirocini retribuiti al Parlamento Europeo / ECCO COME CANDIDARSI

Il Parlamento Europeo dà la possibilità di effettuare tirocini di diverso tipo al fine di contribuire alla formazione professionale dei giovani cittadini e permettere loro di familiarizzare con il lavoro nei diversi servizi del Segretariato generale.

I tirocini per titolari di diplomi universitari (cosiddetti “tirocini Robert Schuman”) hanno come finalità quella di consentire ai tirocinanti di completare le conoscenze che hanno acquisito nel loro corso di studi e di meglio conoscere l’operato dell’Unione europea e del Parlamento europeo.

Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni; essere titolare di un diploma universitario; possedere le competenze linguistiche richieste; fornire un estratto del casellario giudiziale; non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un’istituzione o in un organo dell’UE; non aver effettuato una visita di studio o di ricerca nei sei mesi precedenti l’inizio del tirocinio.

Gli stagisti che lavorano a Bruxelles e Lussemburgo ricevono un’indennità di circa 1.300 euro al mese, con una ponderazione applicabile per il resto dei luoghi di assegnazione. I tirocini retribuiti hanno una durata di 5 mesi.

Per candidarsi a un determinato tirocinio Schuman, è possibile visitare la pagina dedicata alle offerte di tirocinio cliccando su questo link.

Per i tirocini che si avvieranno il 1° marzo il periodo di candidatura va dal 1° al 30 giugno.

Contatti:

Luxembourg European Parliament Traineeships Office

plt. du Kirchberg, Luxembourg, Luxembourg

Mail: PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu