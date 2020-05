Giornata mondiale senza tabacco, l’iniziativa solidale della Lilt Bat / DETTAGLI

Domenica 31 maggio si celebra la Giornata mondiale Senza Tabacco che sarà ricordata e promossa dalla Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. A tal proposito con piacere pubblichiamo integralmente la lettera della sezione provinciale della realtà socio-culturale.

“Amici Sportivi, corriamo e camminiamo insieme… la Prevenzione al passo di Tutti! Domenica prossima, insieme alla Lilt (Lega Italiana per la

Lotta contro i Tumori), scendiamo in campo perché con i nostri Sani e Corretti Stili di vita, possiamo dare la nostra Testimonianza autentica per la sensibilizzazione dell’intera Opinione Pubblica alla Prevenzione Oncologica. Partecipare è facile.

Acquista una copia della Gazzetta del Mezzogiorno e realizza il tuo videomessaggio di 30 secondi circa a favore del ‘non fumo’ e postalo sulla pagina FB dell’Evento. I video selfie più originali saranno promossi dalle pagine LILT Sezione Provinciale di Barletta Andria Trani e LILT Nazionale”.