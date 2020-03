Giornata Mondiale del Teatro, PHOTOGALLERY di Bisceglie24 delle Compagnie biscegliesi

L’International Theatre Institute dell’Unesco celebra dal 1962, ogni anno, la Giornata Mondiale del Teatro, arte antica, nobile e popolare. Ogni anno personalità della cultura mondiale testimoniano esperienze, riflessioni, opinioni sul tema “Teatro e Cultura strumenti di Pace”.

Bisceglie24, che segue sin dalla sua nascita tutte le compagnie teatrali cittadine, i loro spettacoli, i loro riconoscimenti nazionali e internazionali, il loro fervido dinamismo artistico-culturale, vuole celebrare questa Giornata con una photogallery curata dai redattori e dai fotografi della redazione per ringraziare tutte le artiste e tutti gli artisti delle compagnie teatrali biscegliesi e i gestori dei teatri biscegliesi per l’apporto in termini di crescita culturale della comunità e per rivolgere a tutte e a tutti loro di tornare presto a regalare arte, spensieratezza, buonumore, riflessione, intrattenimento ed emozioni alla città di Bisceglie.