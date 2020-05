Giornata di test sierologici ieri nella sede di Roma Intangibile / FOTO

Lo storico sodalizio biscegliese della S.O.M.S. Roma Intangibile nella giornata di ieri, 13 maggio, ha organizzato una giornata di test sierologici.

Ben 180 i soci che si sono sottoposti al test per il Coronavirus con prelievi effettuati dal socio Giambattista Dell’Olio, coadiuvato da Lucia Chetta, in stretto contatto con il laboratorio del dott. Papagni. Vivo apprezzamento per una idea nata dal Presidente Pasquale D’Addato dopo un incontro con l’infettivologo biscegliese, dott. Tommaso Fontana.

L’iniziativa è nata dal confronto avuto nei giorni scorsi in un Consiglio convocato, composto da Nicolantonio Logoluso, Emanuele Storelli, Caterina Ruta, Giuseppe Stregapede, Francesco Cognetti e Pierpaolo Sinigaglia, con le qualificate presenze del Gen. Pasquale Preziosa – esperto di sicurezza totale e Presidente di Eurispes – e del docente chimico, prof. Graziano Leuci e la collaborazione del Segretario Franco Dell’Orco e degli organi operativi rappresentati dai soci Carlo Lopopolo e Giuseppe Dammacco.

“Lo abbiamo fatto per conto nostro e in forma privata”, dichiara il Presidente Pasquale D’Addato, “in maniera rapida e particolarmente organizzata. L’occasione ha visto impegnati in maniera eccellente tutti i Consiglieri. Questi ultimi, invero, sono stati preposti ai seguenti ruoli: Storelli e Ruta in ambito organizzativo, formazione gruppi soci in ordine di prenotazione (15 al giorno) e controllo mascherine, guanti, gel sanificanti, distanza di sicurezza e percorso; Cognetti all’arrivo e al primo controllo dei Soci al gazebo; Stregapede, Lopopolo e Dammacco alla gestione amministrativa; Logoluso, supervisor; Dell’Orco al termoscanner per i soci in entrata”.