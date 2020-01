Giornata della Memoria, il Teatro del Viaggio mette in scena “Il Piccolo Dittatore”

La compagnia diretta da Gianluigi Belsito, Il Teatro del Viaggio, anche quest’anno, in occasione della Giornata della Memoria, propone il suo originale spettacolo per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il 27 gennaio, alle ore 9.00 al Politeama Italia di Bisceglie, nella data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, andrà infatti in scena “Il Piccolo Dittatore”.

Causa una botta in testa e un po’ troppa euforia durante una festa in maschera, il signor Adolfo finisce col credere di essere per davvero Hitler: il tentativo di farlo rinsavire è affidato alla sua fidata governante ebrea. Questa è la trama dello spettacolo che la compagnia Teatro del Viaggio mette in scena ogni anno nel Mese della Memoria per le scuole di Puglia e Basilicata. “Il Piccolo Dittatore”, scritto, diretto e interpretato da Gianluigi Belsito con Michela Diviccaro, punta sul grottesco e vuole essere un omaggio al celebre film “Il Grande Dittatore” di Chaplin. Rifacendosi un po’ al cabaret e alle pièce comiche di una volta, le tematiche sono trattate in maniera grottesca.

Lo spettacolo sarà in replica il 29 e 30 gennaio, ore 9.00, al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari, oltre che in diverse scuole della regione.