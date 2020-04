Giornata della Danza, il VIDEO del biscegliese Roberto Vitelli (Compagnia EleinaD)

“Fino a che punto la danza non è una necessità?”, con questa domanda la Compagnia di Danza Eleina D, in occasione della Giornata mondiale della Danza, in calendario lo scorso 29 aprile, ha chiesto ai suoi danzatori di inviare un breve video che rappresentasse tutta la voglia di tornare a esibirsi a suon di musica e dando libero sfogo al proprio corpo.

“Abbiamo chiesto ai nostri danzatori di condividere un pensiero sulla danza relativo a questo momento”, scrivono sulla loro pagina i responsabili.

A partecipare all’iniziativa social anche il biscegliese Roberto Vitelli, ballerino di danza aerea, acrobata, tra i protagonisti di “Hell in the Cave” nelle Grotte di Castellana e di vari tour in tutta Italia, come con “Cappuccetto Rosso – La luna nel letto”, proprio con la Compagnia castellanese, che ha realizzato un simpatico video in cui protagonista è proprio la festeggiata: la danza.

Clicca qui per vedere il video completo.