Giorgia Preziosa scrive a sindaco e assessore Parisi: “Programmare apertura del cimitero”

“Con l’adozione delle corrette norme precauzionali, si chiede di programmare la riapertura dell’area cimiteriale“, scrive così la consigliera comunale di minoranza Giorgia Preziosa all’indirizzo del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e dell’assessore comunale ai servizi cimiteriale Natale Parisi in una lettera inviata stamane.

“In questo modo si darebbe modo ai biscegliesi di visitare i propri cari“, prosegue la consigliera del gruppo Nel Modo Giusto, “Chiedo a Lei, sindaco, e a Lei, assessore competente al ramo, di effettuare un sopralluogo per accertarsi della situazione in cui versa, dato che è passato molto tempo dalla chiusura al pubblico, per poi procedere alla disinfestazione dell’intera area“.

Giorgia Preziosa chiede, inoltre, ai destinatari della missiva una relazione in merito allo stato delle cose “per informare l’intera città”.