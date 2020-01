Ginnastica ritmica, Serena Abbadessa si impone al Torneo Internazionale di Udine

Comincia con un ottimo risultato il 2020 per la ginnasta biscegliese Serena Abbadessa, tra le protagoniste del Campionato Internazionale per Clubs, disputatosi al Pala Fiditalia di Udine lo scorso 11 e 12 gennaio.

All’evento in terra friulana, ginnaste provenienti da ben 17 nazioni diverse si sono affrontate nelle rispettive categorie in uno degli appuntamenti più consolidati nel calendario della ginnastica ritmica. Presente anche Alexandra Agiurgiuculese che per la prima volta presenterà il programma olimpico con cui gareggerà a Tokyo la prossima estate con la Nazionale Italiana.

Serena Abbadessa, talento in forza alla Ginnastica Ritmica Iris e guidata dai tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri, si è imposta nella categoria “Level B” 2006 centrando il primo posto negli esercizi al cerchio ed alla palla, consentendole di aggiudicarsi l’All Around. Un test importante per l’atleta biscegliese in vista degli impegni ufficiali.