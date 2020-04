Già 20 dispositivi per didattica a distanza consegnati a famiglie sprovviste: COME DONARE

Notebook dismessi con piccoli malfunzionamenti, tablet in disuso, portatili dimenticati e messi a nuovo e altri dispositivi utili per la didattica a distanza dei più piccoli sono stati generosamente donati da alcuni nostri concittadini alle famiglie che ne erano sfornite, con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio anche in questo periodo in cui le scuole sono chiuse per favorire la didattica a distanza.

“Un’iniziativa partita caparbiamente dall’assessore con delega ai rapporti con le associazioni, Rosalia Sette, rientrata nella grande rete di BisceglieSolidale con il sistema comunale di Protezione Civile. Una ventina di dispositivi sono stati finora donati a chi ne aveva bisogno. Rinnoviamo l’appello a donare, sia a privati cittadini che alle aziende: siamo sempre alla ricerca di tech-partner, ovvero di imprese che possano donare i loro dispositivi dismessi”, scrive il sindaco Angelantonio Angarano sulla sua pagina Facebook. Il numero di protezione civile da contattare, sia per chi vuole donare che per chi vuole segnalare situazioni di difficoltà è lo 080.33.66.621. È attivo tutti i giorni, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il concorso per bambini “Contagio a colori”, promosso dal Comune di Bisceglie, è stato esteso anche ai bambini dai 3 ai 6 anni. “Con questo concorso vogliamo diffondere, da una situazione delicata dettata dall’emergenza sanitaria, un contagio buono, costruttivo e proattivo, attraverso la creatività e il coinvolgimento dei più piccoli, che guardano il mondo con occhi diversi e che sono chiamati ad esprimersi come “piccoli artisti” con qualsiasi tecnica a libera scelta”, scrive Angarano. Per maggiori informazioni sul concorso LEGGERE QUI.