Generale Preziosa nuovo presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza Eurispes

Il generale Pasquale Preziosa è stato scelto come Presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza costituito dall’Eurispes, ente privato che si occupa di studi politici, economici e sociali. Il biscegliese Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare italiana, è anche docente di Geopolitica della sicurezza.

L’Osservatorio sulla Sicurezza dell’Eurispes, nato in collaborazione con la Dna (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo), ha reso noto che “intensificherà la sua attività sul fronte dell’analisi delle nuove minacce globali attraverso una sempre maggior collaborazione con gli enti e le organizzazioni operanti a livello internazionale sul tema della sicurezza”. A coadiuvare il generale Pasquale Preziosa ci saranno due vicepresidenti, Giovanni Russo, procuratore nazionale aggiunto Dna, e Roberto De Vita.

A complimentarsi con il generale Preziosa il primo cittadino di Bisceglie Angelantonio Angarano: ” congratulazioni al generale Pasquale Preziosa per l’importante incarico di presidente dell’Osservatorio sulla Sicurezza, costituito dall’Eurispes in collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Un ruolo che saprà ricoprire con altissima professionalità, competenza ed esperienza al servizio del Paese e a tutela della sicurezza, come ha sempre fatto nel corso della sua prestigiosa e brillante carriera. Al generale Preziosa giunga il più cordiale buon lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale e della Comunità”.

“Apprendo della sua nomina a Presidente dell’Osservatorio sicurezza dell’Eurispes e me ne compiaccio sinceramente”, sono le parole di Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

“Sono certo che nel suo nuovo, prestigioso incarico riverserà tutta la competenza acquisita nella sua carriera militare, mettendola al servizio della ricerca politica, economica e sociale della realtà italiana in comparazione con i paesi europei ed extraeuropei. Auguro davvero buon lavoro certo che esso, ancora una volta, sarà vanto per la sua persona e per la città di Bisceglie”.