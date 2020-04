Gelate marzo, Regione avvia iter per accertamento danni a strutture agricole e raccolti

Gli Uffici competenti del Dipartimento regionale Agricoltura sono al lavoro in questi giorni per raccogliere le segnalazioni pervenute dai Comuni colpiti da gelate, vento e nevischi che si sono abbattuti nella scorsa settimana (24 e 25 marzo) compromettendo fioriture e successivi raccolti.

Non appena saranno consentiti i sopralluoghi nel rispetto dell’incolumità dei funzionari e delle normative vigenti per contrastare il contagio pandemico, si conteranno i danni a strutture e produzioni sì da attivare le procedure per l’eventuale declaratoria dello stato di calamità, se accertata una perdita della produzione lorda vendibile superiore al 30%, come da decreto legislativo 102/2004.

Questi i contatti degli uffici preposti: Tel: 0805405106, fax: 0805405224,

e-mail: segreteria.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it