Gal Ponte Lama, pubblicati bandi dedicati alle Amministrazioni Comunali

Il Gal Ponte Lama annuncia con un comunicato stampa il prosieguo dell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale. Dopo il bando “Start&Go”, che ha visto la candidatura a finanziamento di oltre sessanta progetti imprenditoriali per il territorio di Bisceglie, Molfetta e Trani, è adesso la volta dei bandi dedicati alle Amministrazioni Comunali.

Sono diversi gli interventi attualmente aperti, per i quali le Amministrazioni Comunali possono ancora candidare i propri progetti: intervento 3.3 – riqualificazione di spazi o edifici pubblici da destinare alla commercializzazione diretta di prodotti agricoli e agroalimentari locali; intervento 4.2 – riqualificazione di edifici pubblici da destinare ad attività e servizi culturali, ricreativi e didattici e spazi dedicati al coworking, utili per supportare ed incentivare l’aggregazione sociale e la creazione di start-up innovative; intervento 4.3 – riqualificazione di parchi, aree verdi degradate e interventi tesi alla realizzazione di orti didattici, sociali periurbani e urbani per diffondere la cultura del verde e dell’agricoltura e favorire l’aggregazione sociale; intervento 4.4 – investimenti tesi a migliorare l’infrastruttura viaria rurale e ripristinare la percorribilità ove questa risulti compromessa (strade rurali).

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Ponte Lama ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle candidature sino alle ore 23,59 del giorno 2 marzo 2020. La scadenza per la presentazione al GAL di tutta la documentazione cartacea richiesta è fissata, invece, alla data del 9 marzo 2020.