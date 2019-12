Gal Ponte Lama, prorogato il termine per la richiesta di fondi per la riqualificazione

È stato esteso a febbraio 2020 il termine ultimo per la richiesta di finanziamenti per le amministrazioni comunali di Bisceglie, Trani e Molfetta destinati a iniziative di riqualificazione del territorio. Il bando, indetto da Gal Ponte Lama lo scorso 24 ottobre, permetterà ai progetti ritenuti più idonei di ottenere un contributo economico per la loro attuazione.

L’iscrizione al bando, che dovrà essere effettuata tramite il portale Sian, potrà essere effettuata fino alle ore 23.59 di lunedì 3 febbraio; la consegna della documentazione cartacea è stata invece prorogata a lunedì 10 febbraio. Il Gal Ponte Lama erogherà fondi per vari tipi di interventi: riqualificazione degli spazi pubblici per il commercio dell’agroalimentare; riconversione di edifici destinati ad accogliere iniziative culturali e start-up; rinnovo di parchi e zone verdi in condizioni di degrado; interventi di ristrutturazione delle infrastrutture rurali.

«Tutti gli interventi», si legge nella nota stampa dell’associazione, «rientrano all’interno del Piano di Azione Locale del Gal Ponte Lama e confermano il ruolo del gruppo quale agenzia di sviluppo del territorio, tesa a potenziare i servizi per le Pmi dell’agricoltura e la pesca e della popolazione locale in genere, oltre che a sviluppare infrastrutture locali e riqualificare il patrimonio culturale e naturale del territorio».

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’associazione (clicca qui).