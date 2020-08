Futsal Cinco: rinnovano Amato, Uva e Valente

Continuano le conferme in casa Futbol Cinco in vista della stagione 2020-2021 con i ragazzi di mister Di Pinto che saranno, per il secondo anno consecutivo, ai nastri di partenza del campionato di calcio a 5 serie C1.

Difatti, vestiranno nerazzurro, il pivot Davide Amato ed i laterali Francesco Uva e Federico Valente i quali si aggiungono agli estremi difensori Di Pilato, Di Bitonto e Di Benedetto.

Amato, dopo aver iniziato la stagione tra le fila del Futsal Barletta, è approdato al Cinco nel mercato dicembrino andando a segno 8 volte in 10 presenze.

Per Valente invece, si tratta del secondo campionato di serie C1 consecutivo. Nella scorsa stagione ha siglato 10 reti risultando il terzo miglior marcatore della squadra biscegliese dopo D’Elia e Lamanuzzi.

Continua il matrimonio tra Uva e Futbol Cinco. Il laterale classe ’92 è uno delle colonne portanti del sodalizio nato nel 2017 e metterà a disposizione la propria esperienza per centrare l’obiettivo prefissato dalla società presieduta da Tritto.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco