Futsal Bisceglie, lascia il tecnico Capursi

Gianpaolo Capursi non è più l’allenatore del Futsal Bisceglie. A comunicare la scelta di dimettersi è lo stesso tecnico attraverso il profilo personale Facebook.

“Ho sempre avuto ben chiaro che il futsal”, dichiara Capursi assente già in occasione della trasferta in casa del Cataforio persa 24-0, “non si sarebbe mai potuto sostituire al lavoro quotidiano che mi consente di vivere. Rispetto coloro i quali fanno della loro passione anche una fonte di reddito, ma per me la scala delle priorità resta da sempre la stessa. Devo quindi staccare la spina. Lascio la squadra in ottime mani. Nei campionati di riferimento il Futsal Bisceglie attraverso la guida tecnica di Domenico Vestito e Michelangelo Vestito si toglierà grandi soddisfazioni. Io ci sarò sempre, perché questi colori sono diventati la mia seconda pelle”.

Nonostante le gravi carenze manifestatesi sin dall’avvio della stagione, Capursi aveva dichiarato lo scorso 14 novembre di voler rimanere in sella, ma evidentemente le condizioni sono cambiate. “È stato un onore, nonostante le circostanze, sedersi su una delle panchine storiche del futsal pugliese. Resterò sempre grato”, conclude l’ormai ex tecnico neroazzurro, “a chi mi ha dato la possibilità di allenare campionati nazionali, mi dispiace non aver regalato gioie sportive ai dirigenti. Ma io ci ho messo sempre il massimo dell’impegno e non mi sono mai arreso. Il cuore è a sinistra, il portafogli nella tasca destra, il lavoro prima di tutto.