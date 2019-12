Futsal Bisceglie in Calabria, Cinco ospita il San Ferdinando, Diaz impegnata in Coppa Italia

Ultimo impegno dell’anno solare per Futsal Bisceglie, Diaz e Futbol Cinco che, sabato 21 dicembre, scenderanno in campo rispettivamente contro Cataforio, Futsal Capurso e San Ferdinando. Tutte le gare avranno come fischio d’inizio ore 16.00.

I nerazzurri di Capursi si recheranno al “Pala Botteghelle” di Reggio Calabria per affrontare la squadra calabrese nel tredicesimo nonchè ultimo turno d’andata del campionato di serie A2 girone C. Il Cataforio è reduce dal blitz contro il Real Cefalù, ed occupa l’ottavo posto in classifica con 18 punti, frutto di 6 vittorie e 6 sconfitte. Delle 42 reti siglate ben 14 portano la firma di Atkinson, artefice di una doppietta nell’ultima partita. Tre gli squalificati. Tra i pugliesi mancheranno Vitale, appiedato per sei turni dal Giudice Sportivo e il laterale Cassanelli squalificato per un turno. Mentre, tra i calabresi non ci sarà Cilione.

La Diaz si recherà al “Pala Livatino”, tana del Futsal Capurso per disputare il match di ritorno della Coppa Italia di serie B. Una partita dove i ragazzi di mister Di Chiano vogliono ben figurare per dare un calcio alla crisi di risultati che perdura da sei turni. Si parte dal 5-2 a favore della squadra barese capolista del girone G con 23 punti in compagnia dello Chaminade.

Al “Centro Sportivo Olimpiadi”, scenderà in campo il Futbol Cinco nel match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie C1. Una gara che si prospetta aperta ad ogni risultato considerando che i nerazzurri puntano al riscatto dopo il ko rimediato nel match contro l’Aradeo. Al contempo, gli ospiti reduci dal pareggio interno contro il New Team Putignano, vogliono tornare a conquistare l’intera posta in palio che manca dalla tredicesima giornata. Il Futsal San Ferdinando annovera tra le proprie file calcettisti del calibro di Angelo Cassanelli, Vincenzo Cassanelli e Mauro Caggianelli e Donato Acocella.

Foto: Felice Nichilo