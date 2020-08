Futbol Cinco: tre nuove conferme per la prossima stagione

In casa Futbol Cinco arriva la notizia di tre importanti rinnovi per la prossima annata calcettistica cone le conferme di D’Elia, Lamanuzzi e La Notte. Si decide quindi, di proseguire il progetto con basi solide, al servizio di coach Maurizio Di Pinto.

Gianni D’Elia porta con se il titolo di miglior marcatore dell’ultima stagione agonistica (16 gol). Il giocatore terlizzese viene confermato per la settima annata consecutiva a vestire i colori di una squadra biscegliese, contando anche gli anni trascorsi con il Santos Club.

Il carattere, la determinazione e l’attaccamento alla maglia di capitan Pietro Lamanuzzi sono i principali motivi del suo ennesimo rinnovo in casa nerazzurra, dopo aver concluso la recente stagione con 11 gol.

La Notte, invece, si accinge ad affrontare la sua quarta stagione in forza al Futbol Cinco con l’obiettivo di dare pieno supporto alla squadra, anche grazie alla sua vena realizzativa (6 gol nella recente stagione).

La rosa del Futbol Cinco è matematicamente completa, ma mister Di Pinto non nasconde il desiderio di avere altri giocatori da inserire nel team, per avere una scelta più ampia: ”Con le conferme di Lamanuzzi, La Notte e D’Elia – afferma Maurizio Di Pinto – la rosa è completa numericamente. Tuttavia, nel corso della preparazione atletica, valuteremo qualche altro profilo eventualmente da integrare. Ho deciso di dare fiducia a gran parte della rosa dello scorso campionato: hanno tutti i mezzi per voltare pagina e mettersi alle spalle l’ultima stagione” conclude coach Maurizio.