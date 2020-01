Futbol Cinco torna a vincere, Diaz e Futsal Bisceglie ko

Turno di campionato agrodolce per le portacolori biscegliesi del calcio a 5, Diaz, Futsal Bisceglie e Futbol Cinco, scese in campo questo pomeriggio alle ore 16.

I biancorossi di mister Di Chiano aprono il girone di ritorno del torneo di Serie B cedendo per 4-3 sul parquet della capolista Futsal Capurso. Non bastano ai biscegliesi una prestazione coraggiosa e la tripletta di De Liso per fermare la corsa della prima della classe, in grado di imporsi con la rete di Garofalo e la tripletta di Campagna. La sconfitta odierna lascia la Diaz al terzultimo posto della graduatoria con 8 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancorossi osserveranno il turno di riposo previsto dal calendario e torneranno in campo il prossimo 1 febbraio quando ospiteranno al “PalaDolmen” l’Olympique Ostuni.

Successo di platino in chiave salvezza per il Futbol Cinco che, nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C1, torna alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive superando tra le mura amiche del “Centro Sportivo Olimpiadi” il Futsal Andria con il punteggio di 7-4. Sugli scudi per i nerazzurri Sasso, autore di una tripletta; di Valente, Arcieri, D’Elia e Lamanuzzi le altre reti biscegliesi. Non bastano agli ospiti i gol di Magno, Calabrese e la doppietta di Acquaviva. Grazie ai tre punti conquistati nel match odierno il Futbol Cinco aggancia in graduatoria a quota 14 punti Volare Polignano, Trulli e Grotte e New Team Putignano. Le squadre in questione precedono di due lunghezze il fanalino di coda Just Mola. Prossimo impegno per Arcieri e compagni sarà la trasferta sul campo del Dream Team Palo del Colle in programma sabato 25 gennaio prossimo.

Sconfitta casalinga, invece, per il Futsal Bisceglie, il quale ha ceduto il passo al Futsal Polistena, terza forza del girone C del torneo di A2. 15-0 lo score in favore dei calabresi che espugnano il terreno di gioco dei biscegliesi grazie al poker di Gallinica, la tripletta di Minnella e le doppiette di Macrì e Bruno. Un sigillo ciascuno per Creaco, Santos, Prestileo e Fortuna. Nel prossimo appuntamento del campionato di Serie A2, il 25 gennaio, il Futsal Bisceglie sarà di scena in Sicilia sul parquet del Real Cefalù. (Foto: pagina ufficiale Diaz Bisceglie)