Futbol Cinco, sconfitta esterna contro il Futsal Monte Sant’Angelo

Non basta un buon primo tempo per il Futbol Cinco che cede per 12-6 contro il Futsal Monte Sant’Angelo nel match disputatosi al Palazzetto dello Sport della cittadina garganica e valevole per il ventiseiesimo turno del massimo campionato regionale di calcio a 5.

I padroni di casa portano a casa l’intera posta in palio grazie alla manita di Claudio Ortuso rimpinguato dal poker di Luigi Castriotta, dalla doppietta di Raffaele Ortuso e dal sigillo di Accarino. Per i biscegliesi invece, non bastano il poker di D’Elia a cui si aggiungono gli acuti di Valente e Amato per evitare il settimo ko consecutivo, il ventesimo stagionale

A seguito della sconfitta rimediata in terra garganica, il sodalizio nerazzurro rimane sempre all’ultimo posto con 14 punti e, complice la vittoria del Volare Polignano per 5-1 contro il New Team Putignano, la zona playout è attualmente distante sette lunghezze.

Nel prossimo turno, in programma sabato 7 marzo, il Futbol Cinco ospiterà, al “Centro Sportivo Olimpiadi” proprio la compagine polignanese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1

Foto: Pagina facebook Futsal Monte Sant’Angelo