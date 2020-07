Futbol Cinco, Maurizio Di Pinto è il nuovo tecnico

Prima novità della stagione per il Futbol Cinco che sarà, per il secondo anno consecutivo, ai nastri di partenza del campionato di calcio a 5 serie C1. Il sodalizio nerazzurro ha ufficializzato il tecnico che li guiderà nella prossima annata. Si tratta di Maurizio Di Pinto.

Nonostante la giovane età, il nuovo allenatore del Cinco, vanta un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera da mister è partita dalla Diaz dove è rimasto per sei stagioni centrando gli obiettivi prefissati dalla società ed approdando, nel 2015, in finale di Coppa Italia regionale di serie C contro il Volare Polignano.

Nella stagione 2017/2018, archiviata l’esperienza con il sodalizio del presidente Cortellino, ha firmato con l’Alta Futsal (serie C2) e nel febbraio 2018 ha collaborato con mister Saverio Mascolo per la Rappresentativa giovanile pugliese di calcio a 5 ricoprendo il ruolo di collaboratore tecnico.

Il binomio Mascolo – Di Pinto è proseguito, nell’annata 2019-2020 anche a Matera, precisamente al Futura Matera nel campionato cadetto ottenendo un quarto posto finale con 24 punti alle spalle di Bernalda, Taranto e Sipremix Limatola.

“Sono molto entusiasta di questa nuova avventura – afferma il neo tecnico del Futbol Cinco- . Dopo tre stagioni lontano dai campi della serie C1, tornare ad affrontare squadre e colleghi che ho già conosciuto in passato mi entusiasma moltissimo. Lavoreremo tantissimo per cercare di andare a cambiare quelle che sono state le sorti dello scorso campionato, come testimonia la classifica all’ultima giornata disputata prima dell’emergenza sanitaria. Nel corso del prossimo campionato- prosegue Di Pinto-, avremo un profilo bassissimo: siamo consapevoli di ripartire dopo un’annata no e delle difficoltà che andremo ad affrontare; sappiamo che ogni partita sarà complicata per noi. Però ogni stagione è diversa dall’altra e il campo sarà giudice: l’unica medicina che conosco è lavorare, in silenzio; i ragazzi che faranno parte di questa squadra dovranno esserne consapevoli. L’obiettivo sarà quello di perdere meno gare possibili al fine di raggiungere il nostro obiettivo, quello della salvezza. Il campionato di C1 è un campionato lungo e difficile. Sappiamo che molte squadre si stanno attrezzando, cercheremo di dire la nostra sul fronte mercato. L’obiettivo – chiosa l’allenatore nerazzurro -, è quello di creare un mix tra esperienza e gioventù».