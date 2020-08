Futbol Cinco: definite le avversarie e avvio stagione. Tre conferme nel roster

Si alza il sipario sulla stagione 2020-2021 campionato di calcio a 5 serie C1

che partirà sabato 26 settembre 2020.

Tra le squadre partecipanti vi è anche il Futbol Cinco allenata, in questa annata, da Maurizio Di Pinto.

Nutrita rappresentanza delle compagini provenienti dalla provincia di Bari con ben nove iscritte sulle sedici complessive. Si tratta dell‘Audace Monopoli, Azzurri Conversano, Dream Team Palo del Colle, Volare Polignano, New Team Putignano, Castellana Calcio a 5, il Futsal Noci ripescata dalla serie C2 girone B, che ha preso il posto della Just Mola, l’Alta Futsal di Altamura e la Virtus San Michele.

Per quanto concerne la sesta provincia oltre alla compagine biscegliese, vi sono la Futsal Andria, il Futsal Barletta ed il San Ferdinando 1942.

Completano l’organico il Futsal Monte Sant’Angelo unica rappresentante della provincia di Foggia, il Futsal Brindisi e la salentina Aradeo.

Continua a prendere forma il Futbol Cinco che ufficializza le conferme dell’ala/pivot Emanuele Arcieri, nonchè dei laterali Francesco Salerno e Marco Sasso. A questi si aggiungerà anche il 18enne Flavio Tritto.

Infine, il sodalizio nerazzurro, ha effettuato due operazioni in uscita. Si tratta del laterale Gianluca Gentile e del pivot ’02 Mauro Montarone. Quest’ultimo è stato ceduto in prestito alle Aquile Molfetta per accasarsi nella formazione Under 19.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco