Futbol Cinco, arrivano Cassanelli, Di Benedetto e Garofoli

Primi movimenti in entrata per il Futbol Cinco in vista del campionato di calcio a 5 serie C1. Infatti, il sodalizio allenato da Maurizio Di Pinto, si aggiudica le prestazioni di Vincenzo Cassanelli, Nicolantonio Di Benedetto e Mauro Garofoli.

Ala/pivot classe 1993, Cassanelli ha indossato nell’ultima stagione la casacca dal San Ferdinando 1942, dove, ha messo a segno 13 reti, risultando tra i marcatori più prolifici del team gialloverde. Dotato di un’ottima tecnica, così come il fratello Angelo, calcettista della Diaz, è cresciuto nelle giovanili del Futsal Bisceglie con diverse presenze in serie A2 e serie B. Nell’agosto del 2015 è approdato alla Diaz contribuendo alla vittoria nei playoff regionali C1.

Laterale, classe 1998, Nicolantonio Di Benedetto si è fatto le ossa nelle giovanili del Futsal Bisceglie con cui ha vinto il girone A del campionato juniores nel 2016 ed il girone R del campionato Under 21 nella stagione 2016/2017 segnando il gol vittoria, ai tempi supplementari contro il Futsal Fuorigrotta nella gara di ritorno degli ottavi di finale scudetto under 21. Di Benedetto ha collezionato diverse presenze con la maglia nerazzurra in serie A2 ed è stato capitano dell’Under 19.

Per Garofoli infine, centrale 1989, si tratta di un ritorno nel Futbol Cinco avendo disputato due stagioni in serie C2. Nell’ultima annata ha giocato per il Futsal Terlizzi.

“I neo acquisti sono in linea con le politiche, strategie e idee societarie – commenta mister Maurizio Di Pinto – ovvero affidarsi a profili del luogo, con un’età media, utili sia per la crescita personale che per il potenziamento della squadra. Siamo intervenuti su alcune zone del campo dove la squadra ha avuto difficoltà nel corso della passata stagione. Abbiamo a disposizione una rosa quasi totalmente composta da biscegliesi, caratteristica di non poco rilievo. Nello specifico, Cassanelli e Garofoli sono giocatori che conosco benissimo, avendoli allenati nella passata esperienza alla Diaz. Giocatori con caratteristiche ideali a completamento di quelle che sono le idee tecniche e tattiche che vogliamo andare a sviluppare, adattabili in tutte le situazioni di gioco. Di Benedetto è una scommessa sulla quale puntiamo forte. Proviene da un anno di inattività per questioni lavorative, ma aveva fatto benissimo nell’under 19 del Futsal Bisceglie. Si tratta di un giocatore di cui si parla un gran bene: dobbiamo recuperarlo innanzitutto dal punto di vista fisico, per poi lanciarlo in questa categoria, la C1, molto impegnativa e differente dall’ultimo campionato giovanile che ha disputato. Rispecchia interamente le politiche societarie: calcettista giovane con ampi margini di miglioramento. Concludo affermando che, per questi giocatori e per il Futbol Cinco, è una grande occasione: a parte Garofoli, gli altri due giocatori hanno avuto un minutaggio basso per dimostrare tutto loro valore. Dunque, potrebbe essere anno della consacrazione per Cassanelli, l’anno della rivelazione per Di Benedetto. Garofoli non ha bisogno di molte presentazioni: replicare quanto ha dato per questi colori sarebbe già un grande successo”.

Foto: Graziana Ciccolella