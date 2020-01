Furto Caritas, Angarano: “Installeremo altre telecamere”. Galantino (FdI): “Rispondere con unità”

“Episodi come questo sono intollerabili. Non ci si fa scrupoli neanche dinanzi a chi dedica tempo ed energie, con altruismo, per aiutare chi è più in difficoltà. Siamo indignati, arrabbiati, ma non dobbiamo scoraggiarci né rassegnarci. Abbiamo già più che raddoppiato la videosorveglianza in Città e stiamo continuando ad installare altre telecamere”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dopo il furto alla struttura della Caritas cittadina in via Prof. Mauro Terlizzi. A quello del sindaco, si è aggiunto poi il commento del deputato Davide Galantino di Fratelli d’Italia: “Il furto alla Caritas di Bisceglie è quanto di più sgradevole potesse accadere, soprattutto in un momento così importante come quello delle festività, in cui la popolazione tutta si impegna a raccogliere beni di prima necessità per i più bisognosi”.

Sia il primo cittadino che il deputato biscegliese si sono rivolti ai cittadini. “C’è bisogno di un risveglio delle coscienze, di una pacifica rivoluzione culturale. Facciamo sentire la nostra vicinanza collettiva ai volontari della Caritas che ogni giorno mettono al centro le Persone più bisognose con numerose attività tra le quali l’Emporio eco-solidale, RecuperiAmoci e la Sartoria sociale. Un significativo segnale di civiltà che prevale silenziosamente e pacificamente sull’indifferenza, della gentilezza che vince sulla prepotenza, del senso di Comunità più forte dell’egoismo e dell’illegalità”, afferma Angarano. Sulla stessa linea anche Galantino: “Personalmente mi rendo disponibile a rispondere a questi delinquenti facendo il mio dovere di cittadino, prima che di istituzione, e quindi dando la mia disponibilità alla Caritas. Invito tutti a fare lo stesso: cittadini, istituzioni, politica, si dimostrino uniti per una nobile causa”.