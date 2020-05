Fuga di gas in via Bellini, intervengono Vigili del Fuoco

Verso le 19:45 di oggi, 9 maggio, un forte odore di gas ha messo in allarme i residenti di via Vincenzo Bellini, in zona san Francesco, a Bisceglie.

I Vigili del Fuoco di Molfetta, prontamente allertati, sono immediatamente intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti del caso ed evacuare i residenti delle palazzine del residence presente sulla strada interessata. Si tratterebbe di una fuga di gas da tubature esterne a un palazzo di quelli presenti sulla via.

Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, ma fortunatamente non c’è stato alcun danno a persone o cose, solo molto spavento per i residenti.