Fratelli d’Italia Bisceglie, la segretaria Tonia Spina affiancata da Mariagrazia Simone e Lino Todisco

Costituito il gruppo unico in Consiglio regionale di Fratelli d’Italia in seguito all’ingresso degli ex membri di Direzione Italia, nei comuni della Provincia di Barletta-Andria-Trani Raimondo Lima (membro della direzione nazionale) e l’on. Benedetto Fucci hanno formalizzato le nomine per le segreterie cittadine.

Per la città di Bisceglie il ruolo di segretaria è stato affidato a Tonia Spina, dimessasi da membro della giunta comunale guidata da Angelantonio Angarano per potersi dedicare ai lavori del partito che dovrà dirigere.

A Tonia Spina si affiancheranno i biscegliesi Mariagrazia Simone e Lino Todisco.

“I segretari cittadini, quindi, dovranno ora definire la linea politica, concordare le iniziative e organizzare il partito nei comuni di pertinenza”, si legge nella nota di FdI.