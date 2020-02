Fratelli d’Italia Bisceglie: “E’ un’Amministrazione che si arrampica sugli specchi”

Il consiglio direttivo di Fratelli d’Italia di Bisceglie non cela la propria soddisfazione in seguito all’esito della raccolta firme svoltasi durante lo scorso fine settimana. “Molti sono stati i cittadini che si sono recati al banchetto per apporre la propria firma, attratti sia dalla credibilità e dalla coerenza di Giorgia Meloni, che dalla valenza delle proposte di legge presentate”, dichiarano dal direttivo.

“In occasione della raccolta firme”, spiegano i responsabili, “numerosissimi cittadini hanno chiesto al direttivo di farsi portavoce delle loro istanze ed hanno discusso delle criticità che la città in questo momento sta vivendo”.

E proseguono: “La carenza di lavoro, di alloggi popolari, di loculi cimiteriali, la difficoltà di usufruire del trasporto pubblico nonostante il pagamento dell’abbonamento, gli avvisi di pagamento con applicazione di sanzioni illegittime, le ordinanze di demolizione di immobili nella zona di mancato rispetto cimiteriale sono solo alcune delle lamentele che i nostri concittadini hanno segnalato al direttivo. A queste istanze l’Amministrazione non ha dato risposta, nella totale paralisi amministrativa dovuta alla predisposizione di atti errati e non certo al lavoro delle opposizioni”.

“Assistiamo, infatti, allo spettacolo indecoroso di una Amministrazione comunale che si arrampica sugli specchi nel vano tentativo di occultare gli errori commessi e perde ore preziose di Consiglio comunale inscenando i ‘soliti teatrini’ della politica. La città ha bisogno di risposte”, concludono dal partito.