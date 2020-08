Fratelli d’Italia a Bisceglie per campagna Spiagge Pulite: “Un agosto da patrioti”

I volontari di Fratelli d’Italia saranno a Bisceglie, domenica 9 agosto, per la campagna ecologista “Spiagge Pulite”. A partire da questa settimana, infatti, e per tutto il mese di agosto, sarà possibile incontrare i volontari del partito fondato da Giorgia Meloni in tante spiagge italiane, in particolare nelle regioni che andranno al voto il prossimo settembre. Lo stand sarà allestito in zona Macello in via Prussiano, a partire dalle ore 9. All’iniziativa saranno presenti l’On. Davide Galantino, Delegato d’Aula alla Camera dei Deputati per Fratelli d’Italia, l’On. Marcello Gemmato, membro dell’Esecutivo nazionale, Fabio Roscani, Presidente di Gioventù Nazionale e Andrea Piepoli, Presidente regionale di Gioventù Nazionale.

“Un agosto da patrioti per Fratelli d’Italia e un modo per amare la propria patria e difendere l’ambiente”, dichiara Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia. “Da tanti anni ormai sono diverse le iniziative organizzate da Fratelli d’Italia per combattere l’inquinamento, segnatamente la plastica, per difendere i nostri mari e le nostre spiagge. In questo agosto abbiamo deciso di allestire, grazie anche alla collaborazione della Associazione Nazionale Gelatieri italiani, degli stand vicino alle spiagge nelle quali sarà possibile avere in regalo un gelato o una granita, rigorosamente tricolori, in cambio di plastica o vetro raccolti sulle nostre spiagge”.