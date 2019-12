Frantoi chiusi per quattro giorni, settore olivicolo in crisi

Frantoi chiusi in tutta Bisceglie per quattro giorni, da lunedì 23 dicembre a giovedì 26 dicembre. Tale misura si è resa necessaria per porre un argine alla produzione di olio e quindi al continuo ribasso dei prezzi. Attualmente, secondo i produttori, il ricavato della produzione sarebbe talmente basso da non permettere neanche di coprire le spese.

La misura adottata sottolinea e certifica la crisi dell’importante settore olivicolo nel la città di Bisceglie.